НБУ готовий пустити PayPal в Україну в разі звернення платіжної системи

Національний банк України готовий видати платіжній системі PayPal ліцензію для роботи на українському ринку. Про це заявив директор Департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначив Бевз, проблеми, пов’язані з виходом PayPal на український ринок, не є питанням регуляторного поля Нацбанку.

"Якщо PayPal захоче до нас звернутися, я думаю, що дуже швидко отримає тут реєстрацію", - сказав він.

За його словами, є низка факторів, які призводять до того, що компанія вирішила для себе поки що не виходити на український ринок.

"Наскільки мені відомо, Кабінет міністрів цьому зараз приділяє велику увагу", - додав представник НБУ.

Нагадаємо, НБУ планує спростити вимоги до реєстрації платіжних систем в Україні.

Як повідомляло РБК-Україна, в листопаді 2018 року Національний банк узгодив умови та порядок діяльності в Україні міжнародної платіжної системи UnionPay International, яка стала четвертою в Україні міжнародною картковою платіжною системою, платіжною організацією якої є нерезидент.