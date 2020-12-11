НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку через зміцнення гривні

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк вийшов на ринок вперше за останній місяць

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 7-11 грудня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 79 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенцій з продажу валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ вийшов на ринок після чотирьох тижнів, протягом яких він відмовлявся від інтервенцій з купівлі або продажу валюти.

За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4629,40 млн доларів і продав на 3801,60 млн доларів. З початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 827,80 млн доларів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) на 14 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. За минулий тиждень курс знизився на 1,1% (з 28,29 на 7 грудня).

Протягом листопада 2020 року НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 70,0 млн доларів і купив за місяць 41,0 млн доларів. Таким чином, сальдо операцій НБУ знову було від'ємним - мінус 29,0 млн доларів,

Протягом жовтня також спостерігалася чистий продаж валюти центробанком - 208,30 доларів. За місяць НБУ жодного разу не виходив з купівлею валюти.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ протягом вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 231,5 млн доларів. При цьому центробанк купив за місяць 34,0 млн доларів. Таким чином, сальдо операцій НБУ було від'ємним - мінус 197,5 млн доларів.