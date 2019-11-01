ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара повертається до позначок середини жовтня

Новини » Фінанси     01.11.2019 - 07:45
Курс долара повертається до позначок середини жовтня
Ілюстративне фото (прес-офіс НБУ)

Курс долара знизився до 24,81 гривень

Національний банк України (НБУ) на 1 листопада 2019 року опустив офіційний курс долара до 24,81 гривень, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 1 листопада встановлено на такому рівні: 2481,9089 гривень за 100 доларів (-17,6332 гривень).

При цьому курс долара на 31 жовтня становив 2499,5421 гривень за 100 доларів.

Курс долара повертається до позначок середини жовтня

Відзначимо, вчора курс долара на міжбанківському валютному ринку курс долара продовжив зниження і досяг позначки 24,78 гривень у продажу. Курс євро також зберіг тенденцію до зниження і опустився до 27,6024 гривень.

Довідковий курс Нацбанку на тлі ситуації на міжбанку був відкоригований до 24,83 гривень за долар. Однак офіційний курс на 1 листопада виявився ще нижче на дві копійки.

В обмінних пунктах середній курс покупки долара становив 24,72 (24,84 - 30 жовтня), продажу - 24,94 (25,08 - 30 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становив 27,43 (27,47 - 30 жовтня), продажу - 27,85 (27,91 - 30 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становив 3,54 (3,55 - 30 жовтня), продажу 3,92 (3,93 - 30 жовтня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, раніше експерти спрогнозували курс долара на листопад. У коментарі РБК-Україна аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко розповів, що багато буде залежати від успішності переговорів з МВФ. Тим не менше курс долара в листопаді навряд чи відійде далеко від відміток 25,50 - 26,00 гривень.

Нацбанк знову опустив курс євро
Новини України Національний банк УкраїниКурс долара
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся