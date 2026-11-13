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Потери бизнеса из-за атак РФ в 2026 году могут достичь 8 млрд долларов, - Корецкий

18:20 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Потери бизнеса из-за атак РФ в 2026 году могут достичь 8 млрд долларов, - Корецкий Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (facebook.com/sergii.koretskyi.page)
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Прямые потери украинского бизнеса из-за российских атак в 2026 году могут составить 8 миллиардов долларов. Поэтому Кабмин готовит запуск специального фонда страхования военных рисков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

По его словам, Россия усиливает удары по украинским предприятиям и инфраструктуре, что наносит значительный ущерб экономике.

Вопрос защиты бизнеса он обсудил с управляющим директором по операционной деятельности Всемирного банка Анной Бьерде.

"Устойчивость Украины держится на наших Силах обороны и способности бизнеса работать, сохранять рабочие места и платить налоги. По нашим оценкам, прямые потери бизнеса в 2026 году могут составить 8 млрд долларов. Поэтому защита предприятий от военных рисков является одним из наших приоритетов", - отметил Корецкий.

В правительстве уже работают над созданием Фонда страхования военных рисков. Он будет совмещать поддержку доступного страхования для предпринимателей и механизмы частичной компенсации уже нанесенного ущерба.

В ходе встречи стороны обсудили разные финансовые инструменты для наполнения этого фонда.

Украина и Всемирный банк продолжат разрабатывать эффективную модель, в которую планируют привлечь международные финансовые учреждения и страховой рынок.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено программе SPUR 2.0 и поиску новых доноров для расширения финансовой помощи Украине.

Корецкий подчеркнул, что предыдущая программа хорошо себя зарекомендовала, поэтому сотрудничество в этом направлении продолжат.

Поддержка бизнеса в Украине

Напомним, что 2 декабря во Львове пройдет XIII RAU Summit 2026 - итоговое бизнес-событие года для владельцев и топ-менеджеров ритейла и торговой недвижимости.

Главная тема саммита - "Сколько стоит устойчивость?" - объединит руководителей ведущих компаний для обсуждения инвестиций и стратегий развития на 2027 год.

А уже 3 декабря там же состоится церемония награждения лучших компаний RAU Awards 2026.

Кроме того, 11 ноября Верховная Рада поддержала закон об упрощении НДС для ФЛП и бизнеса.

Документ предусматривает автоматическое заполнение налоговой отчетности в электронном кабинете и повышение порога для проведения налоговых проверок со 100 тысяч до 1 миллиона гривен.

Также предприниматели смогут самостоятельно выбирать отчетный период - месяц или квартал.

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