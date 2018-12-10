Народний банк Китаю продовжив договір про валютний своп з НБУ

Фото: Яків Смолій і Ї Ґан (прес-служба НБУ)

Сума договору становить 54 мільярдів гривень

Національний банк України та Народний банк Китаю поновили договір про валютний своп для валют юань/гривня ще на три роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними НБУ, максимальна сума лінії валютного свопу залишається незмінною: на рівні 15 мільярдів юанів або 62 млрд грн.

Договір підписали голова НБУ Яків Смолій та голова Народного банку Китаю Ї Ґан під час робочого візиту Смолія до Пекіну.

"Китай - це другий найбільший торговий партнер України за товарообігом, а роль юаня в міжнародній торгівлі зростає. Доступ до коштів, отриманих за договором, сприятиме здійсненню торгівлі між Україною та Китаєм в юанях. Договір сприятиме подальшій економічній співпраці між нашими двома країнами", - прокоментував голова НБУ.

Підписаний договір - уже третя подібна угода між НБУ та Народним банком Китаю. Термін дії попереднього трирічного договору про валютний своп на суму до 54 мільярдів гривень та 15 мільярдів юанів сплив у червні 2018 року.

Як повідомляло РБК-Україна, у 2012 році Національний банк України (НБУ) підписав з Народним банком Китаю трирічний договір про валютні свопи на суму 15 млрд юанів (2,36 млрд доларів).

Валютний своп - валютна операція за договором, умови якого передбачають купівлю (продаж, обмін) іноземної валюти зі зворотним її продажем (купівлею, обміном) на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладення договору.