ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Народний банк Китаю продовжив договір про валютний своп з НБУ

Новини » Фінанси    10.12.2018 - 15:42
Народний банк Китаю продовжив договір про валютний своп з НБУ
Фото: Яків Смолій і Ї Ґан (прес-служба НБУ)

Сума договору становить 54 мільярдів гривень

Національний банк України та Народний банк Китаю поновили договір про валютний своп для валют юань/гривня ще на три роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними НБУ, максимальна сума лінії валютного свопу залишається незмінною: на рівні 15 мільярдів юанів або 62 млрд грн.

Договір підписали голова НБУ Яків Смолій та голова Народного банку Китаю Ї Ґан під час робочого візиту Смолія до Пекіну.

"Китай - це другий найбільший торговий партнер України за товарообігом, а роль юаня в міжнародній торгівлі зростає. Доступ до коштів, отриманих за договором, сприятиме здійсненню торгівлі між Україною та Китаєм в юанях. Договір сприятиме подальшій економічній співпраці між нашими двома країнами", - прокоментував голова НБУ.

Підписаний договір - уже третя подібна угода між НБУ та Народним банком Китаю. Термін дії попереднього трирічного договору про валютний своп на суму до 54 мільярдів гривень та 15 мільярдів юанів сплив у червні 2018 року.

Як повідомляло РБК-Україна, у 2012 році Національний банк України (НБУ) підписав з Народним банком Китаю трирічний договір про валютні свопи на суму 15 млрд юанів (2,36 млрд доларів).

Валютний своп - валютна операція за договором, умови якого передбачають купівлю (продаж, обмін) іноземної валюти зі зворотним її продажем (купівлею, обміном) на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладення договору.

НБУ знизив довідковий курс долара до 27,78 грн/долар Готівковий курс долара в листопаді не змінився, курс євро знизився на 1,5%, - НБУ
Новини України Національний банк УкраїниюаньКитай
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся