НБУ демонстративно укрепил гривну: чего ожидать от курса

Как отмечается в обзоре, НБУ всю прошлую неделю сохранял гривну на уровне неподалеку 41,3 грн/доллар, укрепив ее в пятницу сразу более чем на 10 копеек.

По данным аналитиков, дефицит валюты на рынке увеличился на прошлой неделе почти на треть до 390 млн долларов. Причиной стало уменьшение продажи валюты как на межбанковском валютном рынке, так и в розничном сегменте.

Однако НБУ продал за неделю из резервов 551 млн долларов, сохраняя уже четвертую неделю подряд объем интервенций ниже средненедельного уровня с начала полномасштабной войны.

Официальный курс гривны НБУ сохранял с незначительными колебаниями в пределах коридора 41,35-41,37 грн/доллар с понедельника по четверг, но в пятницу укрепил гривну до 41,22 грн/доллар. Подобный уровень официального курса НБУ устанавливал в августе, что является максимумом с апреля этого года.



Прогноз курса

Как отмечают аналитики, НБУ продолжает держать курс гривны ниже 41,5 грн/доллар и даже демонстративно укрепив его ближе к нынешним максимумам, зафиксированным в апреле.

По их данным, увеличение дефицита было незначительным и частично связано с обновлением ежемесячных лимитов для физлиц на покупку валюты онлайн.

"Скорее всего, НБУ будет сохранять еще некоторое время курс гривны близким к текущим уровням, но впоследствии может перейти к его умеренному ослаблению", - говорится в обзоре.