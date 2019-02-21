У НБУ назвали головні фактори впливу на курс гривні до долара

Долар падає через приплив валюти експортерів і спекулянтів

На укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в начале 2019 года, повлияли несколько факторов. Об этом первый заместитель главы правления НБУ Екатерина Рожкова сказала в интервью изданию "НВ Бизнес".

Как отметила Рожкова, во-первых, это благоприятная ситуация на внешних рынках для украинских экспортеров - аграриев и металлургов.

Во-вторых, убеждена она, рынок привык к гибкому курсообразованию и постепенно исчезает сезонность. Раньше работало привычное ожидание роста курса осенью, которое обычно информационно подогревалось. "В связи с этим люди летом начинали скупать валюту, в результате осенью рос курс. Точно так же действовал и бизнес, чтобы избежать курсовых потерь при закупке импорта. Теперь у людей и бизнеса нет панического ажиотажа. И бизнес, и население начинают считать, что выгоднее: держать на депозите в гривне под 15% или купить валюту, и она в лучшем случае будет лежать в банке под 1-2% годовых", - добавила заместитель главы НБУ.

Рожкова также считает, что валютный рынок стал более глубоким в результате ослабления валютных ограничений. "Кроме того, мы хорошо поработали со службой финансового мониторинга, перекрыв механизмы вывода капитала за границу. Раньше можно было купить валюту, которая подешевела, и сразу вывести, тогда как сейчас такой возможности нет", - сказала она.

Кроме того, в начале этого года нерезиденты купили гривневые ОВГЗ более чем на 6 млрд грн. "Инвесторы заходят в Украину, продают валюту, покупают облигации в гривне, что также положительно влияет на ситуацию с курсом", - отметила Рожкова.

Напомним, глава Совета НБУ Богдан Данилишин назвал пять причин падения курса доллара в начале 2019 года. Однако, по его мнению, все факторы укрепления гривны имеют краткосрочный характер, тенденция может измениться во второй половине года.

Как сообщало РБК-Украина, аналитики считают, что после окончания президентских выборов курс доллара будет находиться в диапазоне в диапазоне 27-28 грн/доллар.