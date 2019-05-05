НБУ дав прогноз зростання цін на алкоголь і сигарети

Вартість тютюнової продукції зростатиме прискореними темпами через подальше підвищення ставок акцизних зборів. Такий прогноз міститься в Інфляційному звіті Національного банку України за квітень.

Згідно з прогнозом, у 2019 році зростання цін на тютюнову продукцію очікується на рівні 19%, подорожчання алкогольної продукції прогнозується в межах 6-9% щорічно у 2019-2021 роках.

Як зазначається у звіті, у березні 2019 року темпи зростання цін на алкогольні напої залишилися практично незмінними (9,9% р/р).

Натомість, попри підвищення акцизів, зростання цін на тютюнові вироби сповільнилося (до 24,0% р/р). Зокрема, це може пояснюватися тим, що індексація специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби (на 20%) була меншою, ніж темпи зростання цін на ці товари, зазначається у звіті.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, споживчі ціни в Україні за 2018 рік (до грудня 2017 року) зросли на 9,8%. Ціни на сигарети за рік зросли на 23-27%, горілка за рік подорожчала лише на 11%.

У структурі продажу продовольчих товарів і алкогольних виробів за 2018 рік 5,1% займають горілка та вироби лікеро-горілчані, 5,3% - пиво, вина - 2,4%, коньяк - 1,6%, тютюнові вироби - 6,9%.