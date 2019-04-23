Банкіри дали прогноз за обсягом депозитів протягом року

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Дуже оптимістичні очікування

Українські банки очікують зростання обсягів депозитів протягом наступних 12 місяців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати "Опитування про умови банківського кредитування" за II квартал, проведеного Національним банком.

За даними опитування, припливу депозитів очікують 66% опитаних - найвище значення показника за весь період опитування. У той же час 72% респондентів розраховують на приплив коштів бізнесу. Баланси відповідей складали 51% і 39% відповідно.

Опитування проводилося з 19 березня по 10 квітня 2019 серед кредитних менеджерів 50 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 98%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками або прогнозами Національного банку України.

Нагадаємо, в березні 2019 року середні процентні ставки банків по нових депозитах залишилися на рівні 12,0% річних. За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення в гривні знизилися за місяць з 11,6% до 11,1% річних, в валюті знизилися з 2,6% до 2,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, чистий прибуток платоспроможних банків України в січні-березні 2019 року склав 13,2 млрд грн, що в 1,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.