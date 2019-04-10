Банки знизили ставки по депозитах населення

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У березні банки брали гривневі депозити під 11% річних

У березні 2019 року середні процентні ставки банків за новими депозитами залишилися на рівні 12,0% річних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку.

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення в гривні знизилися за місяць з 11,6% до 11,1% річних, в валюті знизилися з 2,6% до 2,5%.

У березні 2019 року ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 13,1% до 13,2% річних, за валютним не змінилися - 2,1%.

Дані: НБУ

Депозитний портфель банків у березні скоротився на 0,4% до 936 млрд грн, в т. ч. населення виріс на 0,79 до 510 млрд грн, підприємств скоротився на 2,2% до 393 млрд грн.

Дані: НБУ

Нагадаємо, що за даними НБУ, в березні 2019 року процентні ставки за новими кредитами банків для населення в національній валюті становили 29,5% річних, що на 2,0 в.п. нижче, ніж у лютому (31,5%).

Відзначимо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, у листопаді 2018 року 43% громадян України вважали, що найбільш безпечно зберігати заощадження в доларах США. За даними дослідження, далі з великим відривом слідує євро (15%) та власне національна валюта - гривня - (12%). Ще 12% українців нині не довіряють жодній з валют, а 16% - не визначилися в цьому питанні.