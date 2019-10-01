НБУ за чверть століття надрукував майже 25 млрд банкнот

Банкнотно-монетний двір (БМД) Національного банку України за чверть століття виготовив майже 25 млрд банкнот гривні та 11 млрд розмінних і обігових монет. Про це розповів генеральний директор БМД Володимир Баглай, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначив Баглай, підприємство, що виготовляє українські гроші, було засноване 1 жовтня 1994 року.

За його словами, сьогодні БМД на 100% забезпечує потреби України у виготовленні власної грошової одиниці: банкнот, розмінних, обігових та пам’ятних монет.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяг готівки в обігу з 2 вересня 1996 року, коли була введена національна валюта України, до липня 2019 року збільшився у 127 разів з 3,1 млрд грн до 393,8 млрд грн

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 25 жовтня вводить в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень. За дизайном ця банкнота наслідує банкноти нового модернізованого покоління гривні - оновлені 20, 100 та 500 гривен.