НБУ анонсував ліквідацію ще одного банку

Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)

Для великих банків загроз не існує

Найближчим часом кількість банків в Україні зменшиться з 77 до 76, оскільки "Вернум Банк" знаходиться процедурі самоліквідації. Про це перший заступник голови правління НБУ Катерина Рожкова сказала в інтерв'ю виданню "НВ Бізнес".

Як зазначила Рожкова, є ще один банк, який за результатами стрес-тестування 2018 року, до кінця березня має збільшити свій капітал. "Все буде залежати від того, як він з цим впорається", - додала вона, але не назвала цей банк.

Рожкова зазначила, що у великих банків немає великих загроз. "Що стосується невеликих банків, то частина з них не має уявлення, як розвиватися далі", - повідомила перший заступник голови НБУ.

Нагадаємо, перший заступник голови правління НБУ Катерина Рожкова заявила, що близько десяти невеликих банків не мають реалістичних бізнес-моделей. За її словами, цим банкам НБУ забороняє залучати кошти у населення.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, що на сім банків менше, ніж рік тому (84). Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилося на 980 - з 9489 до 8509 відділень.