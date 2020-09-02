НБУ вилучає з обігу банкноти випуску до 2003 року

Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)

Приблизно 2% усіх банкнот перестануть бути засобом платежу

Національний банк України виводить з обігу банкноти старих зразків. З 1 жовтня банкноти, які друкувалися до 2003 року, перестають бути платіжним засобом.

Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Олексій Шабан, передає кореспондент РБК-Україна.

"Таких банкнот зараз менше 2% від загальної кількості. Ними практично не користуються. І ми вважаємо, що українці не відчують якихось незручностей", - сказав він.

Нагадаємо, Національний банк виводить з обігу монету номіналом 25 копійок. З 1 жовтня монета цього номіналу перестає бути платіжним засобом.

Відзначимо, Національний банк України планує поступово повністю замінити паперові банкноти від 1 до 10 грн монетами.

При цьому Національний банк не планує вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень. Вони в міру зносу паралельно будуть замінюватися монетами тих номіналів, які будуть випускатися в обіг.

За даними НБУ, після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу 1000 грн номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів. З цього ряду шість будуть банкноти, шість - монети.