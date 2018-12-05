НБУ знизив довідковий курс долара до 27,97 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара впав ще на 17 копійок

Довідкове значення курсу долара на 5 грудня склало 27,97 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,9770 гривень за долар, що на 17 копійок нижче, ніж встановлений 4 грудня (28,1458 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 5 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок до 27,99 грн/долар, курс купівлі знизився до 27,97 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 27 копійок до 31,70 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 28,13 гривень за долар, купівлі на 12 копійок до 27,91 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 24 копійки до 32,03 гривень за євро.