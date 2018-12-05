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Курс долара на міжбанку впав нижче 28 грн/долар

Новини » Фінанси    05.12.2018 - 10:41
Курс долара на міжбанку впав нижче 28 грн/долар
Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар продовжує знижуватися

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 5 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок до 27,99 грн/долар, курс купівлі знизився до 27,97 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 27 копійок до 31,70 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,9700 - 27,9900 грн/долар, євро 31,6872 - 31,7098 грн/євро, російський рубль 0,4187 - 0,4193 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,9700    27,9900

EUR/UAH     31,6872    31,7098

RUB/UAH     0,4187       0,4193

Курс долара на міжбанку впав нижче 28 грн/долар

Нагадаємо, 4 грудня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 28,0300 - 28,0700 грн/долар, євро 31,9289-31,9717 грн/євро, російський рубль 0,4211 - 0,4219 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 5 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,12 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 грудня встановлено на такому рівні: 2812,5926 гривень за 100 доларів (-4,6812 гривень).

Курс долара на міжбанку знизився до 28,07 грн/долар НБУ на 5 грудня встановив курс гривні на рівні 28,12 грн/долар
Теми: Курс долара
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