Готівковий курс долара продовжує знижуватися

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар після різкого зростання минулого тижня продовжує знижуватися

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 грудня 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 28,26 гривень за долар, в покупці на 3 копійки до 28,03 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 32,27 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,85 - 28,18 (27,85 - 28,20 - 3 грудня), продажу 28,15 - 28,40 (28,19 - 28,50 - 3 грудня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 28,03 (28,06 - 3 грудня), продажу - 28,26 (28,29 - 3 грудня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 31,30 - 31,97 (31,37 - 32,00 - 3 грудня), продажу 32,00 - 32,70 (32,05 - 33,60 - 3 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,75 (31,72 - 3 грудня), продажу - 32,27 (32,29 - 3 грудня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,19 (2,60 - 4,19 - 3 грудня), продажу - 4,15 - 5,00 (4,15 - 5,00 - 3 грудня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,85 (3,84 - 3 грудня), продажу 4,30 (4,28 - 3 грудня) грн за 10 рублів.