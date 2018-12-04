Курс долара на міжбанку виріс до 28,19 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар трохи подорожчав після трьох днів падіння

Курс долара на міжбанку за станом на 10:40 4 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 3 копійки до 28,19 грн/долар, курс купівлі зріс до 28,16 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 32,08 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 28,1600 - 28,1900 грн/долар, євро 32,0517 - 32,0858 грн/євро, російський рубль 0,4228 - 0,4235 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1600 28,1900

EUR/UAH 32,0517 32,0858

RUB/UAH 0,4228 0,4235

Нагадаємо, 3 грудня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 28,1400 - 28,1600 грн/долар, євро 31,9360 - 31,9587 грн/євро, російський рубль 0,4229 - 0,4237 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,17 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 грудня встановлено на такому рівні: 2817,2738 гривень за 100 доларів (-5,0026 гривень).