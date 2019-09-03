НБУ на 3 вересня підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 3 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,26 гривень за долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 3 вересня встановлено на такому рівні: 2526,3473 гривень за 100 доларів (+11,9362 гривень).

При цьому курс долара на 2 вересня становить 2514,4111 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 2 вересня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 7 копійок до 25,23 гривень за долар, курс купівлі до 25,18 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 27,72 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,25 гривень за долар, підвищивши його в порівнянні з 30 серпня (25,15).

Торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,2800 - 25,2950 грн/долар, євро 27,7220 - 27,7359 грн/євро, російський рубль 0,3788 - 0,3791 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 2 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 25,30 гривень за долар, курс євро знизився на 10 копійок до 27,92 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,07 (25,04 - 30 серпня), продажу - 25,30 (25,27 - 30 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,45 (27,56 - 30 серпня), продажу - 27,92 (28,02 - 30 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,45 (3,48 - 30 серпня), продажу 3,84 (3,84 - 30 серпня) грн за 10 рублів.