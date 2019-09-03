НБУ на 3 сентября повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,26 гривен за доллар, что на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 3 сентября установлен на таком уровне: 2526,3473 гривен за 100 долларов (+11,9362 гривен).

При этом курс доллара на 2 сентября составляет 2514,4111 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 2 сентября межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 7 копеек до 25,23 гривен за доллар, курс в покупке до 25,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 27,72 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,25 гривен за доллар, повысив его по сравнению с 30 августа (25,15).

Торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,2800 - 25,2950 грн/доллар, евро 27,7220 - 27,7359 грн/евро, российский рубль 0,3788 - 0,3791 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 2 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 25,30 гривен за доллар, курс евро снизился на 10 копеек до 27,92 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,07 (25,04 - 30 августа), продажи - 25,30 (25,27 - 30 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,45 (27,56 - 30 августа), продажи - 27,92 (28,02 - 30 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,45 (3,48 - 30 августа), продажи 3,84 (3,84 - 30 августа) грн за 10 рублей.