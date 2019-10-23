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Курс долара росте на міжбанку

Новини » Фінанси    23.10.2019 - 11:00
Курс долара росте на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар знаходиться нижче рівня 25 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 23 жовтня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 24,88 гривень за долар, курс купівлі до 24,85 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 27,67 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,8500 - 24,8800 грн/долар, євро 27,6381 - 27,6715 грн/євро, російський рубль 0,3890 - 0,3896 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,8500

24,8800

EUR/UAH

27,6381

27,6715

RUB/UAH

0,3890

0,3896

Курс долара росте на міжбанку

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 24,8400 - 24,8700 грн/долар, євро 27,6593 - 27,6902 грн/євро, російський рубль 0,3898 - 0,3904 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 23 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,97 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 жовтня встановлено на такому рівні: 2497,5156 гривень за 100 доларів (-5,9915 гривень).

Зазначимо, аналітики очікують протягом цього тижня подальше зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанківському валютному ринку може торгуватися через тиждень близько 25,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,2/25,5 грн.

НБУ на 23 жовтня знизив офіційний курс Курс долара знизився на міжбанку
Теми: Курс долара
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