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НБУ на 23 листопада значно підвищив офіційний курс долара

Автор: Олександр Білоус

Долар подорожчав ще на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 23 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,35 гривень за долар. Курс на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 листопада встановлено на такому рівні: 28,3553 гривень за 1 долар (+0,0981 грн). При цьому курс долара на 20 листопада становить 28,2572 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс зростає третій день поспіль після трьох днів зниження.

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Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 20 листопада 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,36 гривень за долар, курс купівлі до 28,34 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 33,66 гривень за євро.

Прогноз

Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,99 грн/долар. Настрої за останній квартал ще погіршилися.

Прогноз погоди
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