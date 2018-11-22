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НБУ на 23 листопада встановив курс гривні на рівні 27,74 грн/долар

Новини » Фінанси    22.11.2018 - 16:05
НБУ на 23 листопада встановив курс гривні на рівні 27,74 грн/долар
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знижується

Національний банк України (НБУ) на 23 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,74 грн/долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 листопада встановлено на такому рівні: 2774,5837 гривень за 100 доларів (-2,9061 гривень).

При цьому курс долара на 22 листопада становить 2777,4898 гривень за 100 доларів.

НБУ на 23 листопада встановив курс гривні на рівні 27,74 грн/долар

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 22 листопада склала 27,74 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7419 гривень за долар, що на 3 копійки нижче, ніж встановлений 20 листопада (27,7776 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 22 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої не змінився - 27,75 грн/долар, курс купівлі - 27,73 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 31,63 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 1 копійку до 27,96 гривень за долар, у покупці виріс на 1 копійку 27,75 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 31,96 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,74 грн/долар НБУ знизив довідковий курс долара до 27,74 грн/долар
Теми: Курс долара
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