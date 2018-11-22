НБУ на 23 листопада встановив курс гривні на рівні 27,74 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знижується

Національний банк України (НБУ) на 23 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,74 грн/долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 листопада встановлено на такому рівні: 2774,5837 гривень за 100 доларів (-2,9061 гривень).

При цьому курс долара на 22 листопада становить 2777,4898 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 22 листопада склала 27,74 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7419 гривень за долар, що на 3 копійки нижче, ніж встановлений 20 листопада (27,7776 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 22 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої не змінився - 27,75 грн/долар, курс купівлі - 27,73 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 31,63 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 1 копійку до 27,96 гривень за долар, у покупці виріс на 1 копійку 27,75 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 31,96 гривень за євро.