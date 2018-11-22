Готівковий курс долара трохи знизився

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар знизився на 1 копійку

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 листопада 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 1 копійку до 27,96 гривень за долар, у покупці виріс на 1 копійку 27,75 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 31,96 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27, 00 - 27,95 (27, 00 - 27,95 - 21 листопада), продажу 27,85 - 28,17 (27,84 - 28,10 - 21 листопада) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,75 (27,74 - 21 листопада), продажу - 28,96 (28,97 - 21 листопада) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,72 - 31,83 (30,70 - 31,80 - 21 листопада), продажу 31,60 - 32,29 (31,70 - 32,20 - 21 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,53 (31,52 - 21 листопада), продажу - 31,96 (31,96 - 21 листопада) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,20 (2,60 - 4,20 - 21 листопада), продажу - 4,10 - 5,00 (4,15 - 5,00 - 21 листопада) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,86 (3,86 - 21 листопада), продажу 4,27 (4,27 - 21 листопада) грн за 10 рублів.