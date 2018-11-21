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НБУ на 22 листопада встановив курс гривні на рівні 27,77 грн/долар

Новини » Економіка    21.11.2018 - 16:00
НБУ на 22 листопада встановив курс гривні на рівні 27,77 грн/долар
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара стабільний

Національний банк України (НБУ) на 22 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 22 листопада встановлено на такому рівні: 2777,4898 гривень за 100 доларів (+1,1023 гривень).

При цьому курс долара на 21 листопада становить 2776,3875 гривень за 100 доларів.

НБУ на 22 листопада встановив курс гривні на рівні 27,77 грн/долар

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 20 листопада склало 27,76 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7673 гривень за долар, що на 1 копійку нижче, ніж встановлений 19 листопада (27,7705 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 21 листопада 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 4 копійки до 27,80 грн/долар, курс купівлі до 27,78 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 31,68 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем залишився на рівні 27,97 гривень за долар, купівлі залишився на рівні 27,74 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 31,96 гривень за євро.

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