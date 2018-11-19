НБУ на 20 листопада встановив курс євро на рівні 31,72 грн/євро

Фото: колаж (Paxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала

Національний банк України (НБУ) на 20 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 23 копійки до 31,72 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 20 листопада встановлено на такому рівні:

3172,687 гривні за 100 євро (+23,6081 грн).

При цьому курс євро на 19 листопада становить 3149,0789 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 19 листопада 2018 року, обмінних пунктах курс євро у продажу зріс на 18 копійок до 31,96 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,70 - 31,77 (30,57 - 31,65 - 16 листопада), продажу 31,70 - 32,50 (31,55 - 32,49 - 16 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,45 (31,33 - 16 листопада), продажу - 31,96 (31,78 - 16 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро курс євро виріс на 5 копійок до 31,72 грн/євро. Курс покупки становить 31,68 грн/євро.