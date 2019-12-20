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Українські банки збільшили прибуток у три рази

Новини » Економіка     20.12.2019 - 14:11
Українські банки збільшили прибуток у три рази
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Банки припинили формувати резерви і показують рекордний прибуток

Платоспроможні банки України за 11 місяців 2019 року отримали 59 млрд грн чистого прибутку, що майже в 3 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (20 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

За даними НБУ, доходи банків за січень-листопад поточного року зросли на 23,1% до 222,1 млрд грн, тоді як витрати - на 1,6% до 163,1 млрд грн.

Найбільше банкам дали процентні доходи - 140,7 млрд грн, комісійні доходи - 56,1 млрд грн, результат від переоцінки від угод купівлі-продажу - 15,7 млрд грн.

Українські банки збільшили прибуток у три рази

У січні-листопаді 2019 року витрати банків склали 163,1 млрд грн, у тому числі процентні витрати - 67,8 млрд грн, загальні адміністративні витрати 55,2 млрд грн, відрахування в резерви 8,6 млрд грн.

Українські банки збільшили прибуток у три рази

Нагадаємо, платоспроможні банки України за 10 місяців 2019 року отримали 52 млрд грн чистого прибутку, що в 3,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (14,8 млрд грн).

Зазначимо, станом на 1 жовтня 2019 прибуток державних банків склала 62,5% прибутку всього банківського сектора. При цьому більше половини всього прибутку банків сформував "ПриватБанк".

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