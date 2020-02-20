НБУ на 20 лютого підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 20 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,52 гривень за долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 20 лютого встановлено на такому рівні: 24,5231 гривень за 1 долар (+0,0800 грн). При цьому курс долара на 19 лютого складає 24,4431 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 19 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії курс продажу виріс на 8 копійок до 24,53 гривень за долар, курс купівлі до 24,51 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 26,50 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 19 лютого довідковий курс на рівні 24,52 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 18 лютого (24,44 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 19 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 24,54 гривень за долар, курс євро знизився на 3 копійки до 26,59 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,30 (24,27 - 18 лютого), продажу - 24,54 (24,48 - 18 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,24 (26,27 - 18 лютого), продажу - 26,59 (26,62 - 18 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,54 (3,54 - 18 лютого), продажу 3,88 (3,89 - 18 лютого) грн за 10 рублів.