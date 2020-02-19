НБУ на 19 лютого знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав менш ніж на копійку

Національний банк України (НБУ) на 19 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,44 гривень за долар, що трохи нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 19 лютого встановлено на такому рівні: 24,4431 гривень за 1 долар (-0,0025 грн). При цьому курс долара на 18 лютого становить 24,4456 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 18 лютого міжбанківський валютний ринок зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії курс продажу знизився на 1 копійку до 24,42 гривень за долар, курс купівлі до 24,40 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 26,44 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 18 лютого довідковий курс на рівні 24,44 грн/долар, знизивши його порівняно з 17 лютого (24,45 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 18 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 24,48 гривень за долар, курс євро знизився на 5 копійок до 26,62 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,27 (24,30 - 17 лютого), продажу - 24,48 (24,52 - 17 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,27 (26,32 - 17 лютого), продажу - 26,62 (26,67 - 17 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,54 (3,56 - 17 лютого), продажу 3,89 (3,90 - 17 лютого) грн за 10 рублів.