ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Курс долара на міжбанку знизився до 27,79 грн/долар

Новини » Фінанси    16.11.2018 - 17:07
Курс долара на міжбанку знизився до 27,79 грн/долар
Фото: колаж (Paxabay)

Долар на міжбанку подешевшав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку в продаж 16 листопада 2018 року знизився на 2 копійки до 27,77 грн/долар, курс купівлі знизився до 27,74 грн/долар. Курс євро виріс на 18 копійок до 31,67 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,7400 - 27,7700 грн/долар, євро 31,6485 - 31,6716 грн/євро, російський рубль 0,4209 - 0,4216 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,7400     27,7700

EUR/UAH     31,6485     31,6716

RUB/UAH     0,4209       0,4216

Курс долара на міжбанку знизився до 27,79 грн/долар

Нагадаємо, 15 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,7650 - 27,7900 грн/долар, євро 31,3827 - 31,3999 грн/євро, російський рубль 0,4169 - 0,4175 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 листопада встановлено на такому рівні: 2775,497 гривень за 100 доларів (-1,9286 гривень).

Довідкове значення курсу долара на 16 листопада склало 27,74 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7447 гривень за долар, що на 3 копійки нижче, ніж встановлений 15 листопада (27,7730 гривень за долар).

НБУ встановив на 19 листопада курс гривні на рівні 27,75 грн/долар Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,80 грн/долар
Теми: Курс долара
Новини України Курс доларакурсы валютМіжбанк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся