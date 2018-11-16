Курс долара на міжбанку знизився до 27,79 грн/долар

Фото: колаж (Paxabay)

Долар на міжбанку подешевшав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку в продаж 16 листопада 2018 року знизився на 2 копійки до 27,77 грн/долар, курс купівлі знизився до 27,74 грн/долар. Курс євро виріс на 18 копійок до 31,67 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,7400 - 27,7700 грн/долар, євро 31,6485 - 31,6716 грн/євро, російський рубль 0,4209 - 0,4216 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7400 27,7700

EUR/UAH 31,6485 31,6716

RUB/UAH 0,4209 0,4216

Нагадаємо, 15 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,7650 - 27,7900 грн/долар, євро 31,3827 - 31,3999 грн/євро, російський рубль 0,4169 - 0,4175 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 листопада встановлено на такому рівні: 2775,497 гривень за 100 доларів (-1,9286 гривень).

Довідкове значення курсу долара на 16 листопада склало 27,74 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7447 гривень за долар, що на 3 копійки нижче, ніж встановлений 15 листопада (27,7730 гривень за долар).