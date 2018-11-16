Готівковий курс долара знизився ще на 4 копійки

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар і євро знижуються на ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 листопада 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 4 копійки до 27,95 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 4 копійки до 27,74 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 31,78 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27, 00 - 27,93 (27, 00 - 27,90 - 15 листопада), продажу 27,83 - 28,20 (27,89 - 29,00 - 15 листопада) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,74 (27,78 - 15 листопада), продажу - 28,95 (28,99 - 14 листопада) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,57 - 31,65 (30,00 - 31,60 - 15 листопада), продажу 31,55 - 32,49 (31,59 - 32,45 - 15 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,33 (31,35 - 15 листопада), продажу - 31,78 (31,82 - 15 листопада) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,18 (2,60 - 4,13 - 15 листопада), продажу - 4,10 - 5,00 (4,09 - 5,00 - 15 листопада) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,83 (3,80 - 15 листопада), продажу 4,24 (4,20 - 15 листопада) грн за 10 рублів.