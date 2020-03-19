НБУ на 19 березня знову підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 19 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,26 гривень за долар, що на 21 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 19 березня встановлено на такому рівні: 27,2685 гривень за 1 долар (+0,2119 грн). При цьому курс долара на 18 березня становить 27,0566 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 18 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,13 гривень за долар, курс купівлі 27,09 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 29,79 гривень за євро. Проте, до 12:20 курс долара виріс до 27,30.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 18 березня довідковий курс на рівні 27,24 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 17 березня (27,03 грн)

У той же час в обмінних пунктах України 18 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 28,63 гривень за долар, курс євро знизився 29 копійок до 31,43 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,19 (27,24 - 17 березня), продажу - 28,63 (28,68 - 17 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,62 (30,05 - 17 березня), продажу - 31,43 (31,72 - 17 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,27 (3,27 - 17 березня), продажу 3,81 (3,81 - 17 березня) грн за 10 рублів.