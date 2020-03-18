Курс долара призупинив зростання в обмінних пунктах

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар і євро трохи подешевшали після різкого стрибка напередодні

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 березня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 28,63 гривень за долар, курс євро знизився 29 копійок до 31,43 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,19 (27,24 - 17 березня), продажу - 28,63 (28,68 - 17 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,62 (30,05 - 17 березня), продажу - 31,43 (31,72 - 17 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,27 (3,27 - 17 березня), продажу 3,81 (3,81 - 17 березня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 18 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,13 гривень за долар, курс купівлі 27,09 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 29,79 гривень за євро. Проте, до 12:20 курс долара виріс до 27,30.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 18 березня довідковий курс на рівні 27,24 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 17 березня (27,03 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,50 - 28,50 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, державний "ПриватБанк" з 18 березня припинив продаж готівкової валюти в касах до відновлення відновлення поставок готівки з-за кордону.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні може зрости до 30 гривень, якщо ситуація на світових фінансових ринках буде погіршуватися через пандемію коронавірусу.