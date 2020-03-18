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НБУ на 18 березня підняв офіційний курс долара вище 27 гривень

Новини » Фінансова криза 2020     18.03.2020 - 07:45
НБУ на 18 березня підняв офіційний курс долара вище 27 гривень
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав ще на 53 копійки

Національний банк України (НБУ) на 18 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,05 гривень за долар, що на 53 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 18 березня встановлено на такому рівні: 27,0566 гривень за 1 долар (+0,5317 грн). При цьому курс долара на 17 березня становить 26,5249 гривень за 1 долар.

НБУ на 18 березня підняв офіційний курс долара вище 27 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 17 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 30 копійок до 27,02 гривень за долар, курс купівлі 26,99 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 41 копійку до 30,07 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 17 березня довідковий курс на рівні 27,03 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 16 березня (26,42 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 17 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 гривню 50 копійок до 28,68 гривень за долар, курс євро виріс на 1 гривню 52 копійки до 31,72 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,24 (26,40 - 16 березня), продажу - 28,68 (27,18 - 16 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,05 (29,27 - 16 березня), продажу - 31,72 (30,20 - 16 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,27 (3,25 - 16 березня), продажу 3,81 (3,73 - 16 березня) грн за 10 рублів.

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Теми: Курс долара
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