НБУ на 16 січня знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 16 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 23,98 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 16 січня встановлено на такому рівні: 23,9821 гривень за 1 долар (-0,0436 грн). При цьому курс долара на 15 січня становить 24,0257 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 15 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії продажу знизився на 3 копійки до 23,97 гривень за долар, курс купівлі до 23,95 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 26,67 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 15 січня довідковий курс на рівні 23,96 грн/долар, знизивши його порівняно з 14 січня (24,02 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 15 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 24,08 гривень за долар, курс євро знизився на 11 копійок до 26,75 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,86 (23,90 - 14 січня), продажу - 24,08 (24,15 - 14 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,34 (26,40 - 14 січня), продажу - 26,75 (26,86 - 14 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,58 (3,57 - 14 січня), продажу 3,90 (3,91 - 14 січня) грн за 10 рублів.