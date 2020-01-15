НБУ на 15 січня підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштує дорожче 24 гривень

Національний банк України (НБУ) на 15 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,02 гривень за долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 15 січня встановлено на такому рівні: 24,0257 гривень за 1 долар (+0,0982 грн). При цьому курс долара на 14 січня становить 23,9275 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 14 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії продажу знизився на 8 копійок до 24,02 гривень за долар, курс купівлі до 23,99 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 26,74 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України 14 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 10 копійок до 24,15 гривень за долар, курс євро зріс на 15 копійок до 26,86 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,90 (23,82 - 13 січня), продажу - 24,15 (24,05 - 13 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,40 (26,28 - 13 січня), продажу - 26,86 (26,71 - 13 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,57 (3,55 - 13 січня), продажу 3,91 (3,90 - 13 січня) грн за 10 рублів.