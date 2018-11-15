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Курс долара на міжбанку знизився до 27,79 грн/долар

Новини » Фінанси    15.11.2018 - 17:11
Курс долара на міжбанку знизився до 27,79 грн/долар

Долар на міжбанку подешевшав на 3 копійки

Курс долара на міжбанку в продаж 15 листопада 2018 року знизився на 3 копійки до 27,79 грн/долар, курс купівлі знизився до 27,76 грн/долар. Курс євро знизився на 2 копійки до 31,39 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,76500-27,7900 грн/долар, євро 31,3827-31,3999 грн/євро, російський рубль 0,4169-0,4175 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,7650     27,7900

EUR/UAH     31,3827     31,3999

RUB/UAH     0,4169       0,4175

Курс долара на міжбанку знизився до 27,79 грн/долар

Нагадаємо, 14 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,8100 - 27,8200 грн/долар, євро 31,5087 - 31,5257 грн/євро, російський рубль 0,4144 - 0,4150 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 16 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 16 листопада встановлено на такому рівні: 2777,4256 гривень за 100 доларів (-6,515 гривень).

Довідкове значення курсу долара на 15 листопада склало 27,77 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7730 гривень за долар, що на 7 копійок нижче, ніж встановлений 14 листопада (27,8440 гривень за долар).

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,79 грн/долар НБУ знизив довідковий курс долара до 27,77 грн/долар
Теми: Курс долара
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