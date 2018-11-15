Готівковий курс долара знизився ще на 5 копійок

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар знижується на ринку, євро стабільний

В обмінних пунктах України сьогодні, 15 листопада 2018 року, в 11:30 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 5 копійок до 27,99 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 5 копійок до 27,78 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 31,82 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27, 00 - 27,90 (27, 00 - 28,04 - 14 листопада), продажу 27,89 - 29,00 (27,94 - 29,00 - 14 листопада) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,78 (27,83 - 14 листопада), продажу - 28,99 (28,04 - 14 листопада) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 31,60 (30,00 - 32,00 - 14 листопада), продажу 31,59 - 32,45 (31,55 - 32,40 - 14 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,35 (31,32 - 14 листопада), продажу - 31,82 (31,87 - 14 листопада) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,13 (2,60 - 4,10 - 14 листопада), продажу - 4,10 - 5,00 (4,09 - 5,00 - 14 листопада) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,80 (3,81 - 14 листопада), продажу 4,20 (4,20 - 14 листопада) грн за 10 рублів.