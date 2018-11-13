НБУ на 14 листопада встановив курс євро на рівні 31,43 грн/євро

Фото: колаж (Paxabay)

Єдина європейська валюта стабілізувалася

Національний банк України (НБУ) на 14 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем залишив курс євро на рівні 31,43 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 14 листопада встановлено на такому рівні:

3143,8642 гривні за 100 євро (+0,5082 грн).

При цьому курс євро на 13 листопада становить 3143,356 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 12 листопада 2018 року, обмінних пунктах євро у продажу знизився на 29 копійок до 31,79 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,00 - 31,75 (30,00 - 31,75 - 12 листопада), продажу 31,17 - 32,71 (31,65 - 32,79 - 12 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,29 (31,36 - 12 листопада), продажу - 31,79 (32,08 - 12 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро курс євро знизився на 3 копійки до 31,42 грн/євро. Курс покупки становить 31,40 грн/євро.