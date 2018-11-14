Курс долара на міжбанку знизився до 27,82 грн/долар

Фото: колаж Pixabey

Долар на міжбанку подешевшав на 7 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 14 листопада 2018 року знизився на 7 копійок до 27,82 грн/долар, курс купівлі знизився до 27,81 грн/долар. Курс євро виріс на 10 копійок до 31,52 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,8100 - 27,8200 грн/долар, євро 31,5087 - 31,5257 грн/євро, російський рубль 0,4144 - 0,4150 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8100 27,8250

EUR/UAH 31,5087 31,5257

RUB/UAH 0,4144 0,4150

Нагадаємо, 13 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,8700 - 27,8900 грн/долар, євро 31,4011 - 31,4236 грн/євро, російський рубль 0,4110 - 0,4115 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 15 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,83 грн/долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 листопада, встановлено на такому рівні: 2783,9406 гривень за 100 доларів (-7,8756 гривень).

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара 14 листопада склало 27,84 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8440 гривень за долар, що на 8 копійок нижче, ніж встановлений 13 листопада (27,9203 гривень за долар).