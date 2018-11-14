Готівковий курс долара знизився на 3 копійки

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар знижується на ринку, євро дорожчає

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 листопада 2018 року, в 11:30 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 3 копійки до 28,04 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 3 копійки до 27,83 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 31,87 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27, 00 - 28,04 (27, 20 - 28,07 - 13 листопада), продажу 27,94 - 29,00 (продажу 27,99 - 29,00- 13 листопада) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,83 (27,86 - 13 листопада), продажу - 28,04 (28,07 - 13 листопада) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 32,00 (30,00 - 31,75 - 13 листопада), продажу 31,55 - 32,40 (31,17 - 32,71 - 13 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,32 (31,29 - 13 листопада), продажу - 31,87 (31,79 - 13 листопада) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,10 (2,60 - 4,11 - 13 листопада), продажу - 4,09 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 13 листопада) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,81 (3,84 - 13 листопада), продажу 4,20 (4,23 - 13 листопада) грн за 10 рублів.