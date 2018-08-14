Довідковий курс долара знову трохи підвищився

Національний банк підвищив довідковий курс долара ще на 13 копійок

Довідкове значення курсу долара на 14 серпня підвищилося до 27,46 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,4655 гривень за долар. Це на 13 копійок вище довідкового курсу, встановленого 10 серпня (27,3382 гривень за долар).

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в обмінних пунктах України курс долара в продажу зріс до 27,55 гривень за долар, курс євро - до 31,62 гривень за євро.

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанку угодами станом на 12:00 для надання суб'єктам ринку оперативного індикатора курсу.

Національний банк України (НБУ) на 14 серпня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем, 13 серпня, послабив курс гривні до 27,34 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2734,4448 гривні за 100 доларів (+9,8808);

3118,0874 гривні за 100 євро (-3,1731).