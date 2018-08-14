Готівковий курс долара у продажу досяг 27,55 гривень за долар

Євро подорожчав на 8 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 серпня 2018 року, об 11:15 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 6 копійок - до 27,55 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився до 27,29 гривень за долар. Порівняно з даними 13 серпня курс євро у продажу виріс на 8 копійок - до 31,62 гривень за долар.

Курс купівлі долара сьогодні складає 26,90 - 27,45 (26,70 - 27,33 - 13 серпня), продажу 27,45 - 27,95 (27,35 - 27,90 - 13 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 27,2949 (27,2115 - 13 серпня), продажу - 27,5548 (27,4928 - 13 серпня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,55 - 31,88 (30,00 - 31,30 - 13 серпня), продажу - 31,30 - 32,06 (31,25 - 31,85 - 13 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,0320 (30,9299 - 13 серпня), продажу - 31,6290 (31,5484 - 13 серпня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,800 - 4,000 (2,800 - 3,800 - 13 серпня), продажу - 4,000 - 5,000 (4,000 - 5,000 - 13 серпня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,622 (3,592 - 13 серпня), продажу 4,177 (4,157 - 13 серпня) грн за 10 рублів.