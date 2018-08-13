НБУ на 14 серпня послабив курс гривні до 27,34 грн / долар

Євро подешевшав на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 14 серпня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем, 13 серпня, послабив курс гривні до 27,34 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2734,4448 гривні за 100 доларів (+9,8808);

3118,0874 гривні за 100 євро (-3,1731).

Відзначимо, довідкове значення курсу долара на 13 серпня було встановлено на рівні 27,33 гривень за долар. Це на 11 копійок вище довідкового курсу, встановленого 10 серпня.

Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанку угодами станом на 12:00 для надання суб'єктам ринку оперативного індикатора курсу.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що в обмінних пунктах України сьогодні курс долара в продажу виріс до 27,49 гривень за долар, курс євро в продажу знизився до 31,54 гривень за долар. З початку місяця Нацбанк на своєму сайті публікує офіційний курс гривні як на поточний день, так і на наступний.

