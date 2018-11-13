Курс долара на міжбанку знизився до 27,89 грн/долар

Долар на міжбанку подешевшав на 3 копійки

Курс долара на міжбанку в продаж 13 листопада 2018 року знизився на 3 копійки до 27,89 грн/долар, курс купівлі знизився до 27,87 грн/долар. Курс євро знизився на 3 копійки до 31,42 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,8700 - 27,8900 грн/долар, євро 31,4011 - 31,4236 грн/євро, російський рубль 0,4110 - 0,4115 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8700 27,8900

EUR/UAH 31,4011 31,4236

RUB/UAH 0,4110 0,4115

Нагадаємо, 12 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,9000 - 27,9200 грн/долар, євро 31,4321 - 31,4575 грн/євро, російський рубль 0,4124 - 0,4130 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 14 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,91 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара 14 листопада встановлено на такому рівні: 2791,8162 гривень за 100 доларів (+1,4425 гривень).

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 13 листопада склало 27,92 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,9203 гривень за долар, що на 3 копійки вище, ніж встановлений 12 листопада (27,8987 гривень за долар).