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НБУ на 13 червня зміцнив курс гривні до 26,08 грн/долар

НовиниФінанси    12.06.2018 - 17:49
Фото: НБУ зміцнив курс гривні (фото з відкритих джерел)
Фото: НБУ зміцнив курс гривні (фото з відкритих джерел)

Євро подешевшав до 30,75 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 13 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,08 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2608,7490 гривні за 100 доларів (-0,3825);

3075,1933 гривні за 100 євро (-0,9727);

4,1845 гривні за 10 руб. (-0,0006).

Курс долара на міжбанку у продажу 12 червня 2018 року знизився на 0,5 копійки до 26,105 грн/дол, курс купівлі знизився на 0,5 копійки до 26,09 грн/дол. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок - до 30,77 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 червня 2018 року, в 11:30 курс долара в продажу знизився на 3 копійки до 26,12 гривень, у купівлі курс долара знизився на 3 копійки до 25,93 гривень за долар. Порівняно з даними 11 червня, курс євро на продажу знизився на 6 копійок - до 30,96 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку 12 червня знизився до 26,10 гривень/долар Готівковий курс долара у продажу знизився до 26,12 гривні/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Національний банк України, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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