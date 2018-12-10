НБУ на 11 грудня встановив курс гривні на рівні 27,77 грн/долар

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Курс долара знизився на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 11 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 грудня встановлено на такому рівні: 2777,6824 гривень за 100 доларів (-4,7422 гривень).

При цьому курс долара на 10 грудня становить 2782,4246 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 10 грудня склало 27,78 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 2778.28 гривень за долар, що на 4 копійки нижче, ніж встановлений 7 грудня (27,8261 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 10 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 27,81 грн/долар, курс купівлі до 27,78 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 31,75 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем не змінився - 28,02 гривень за долар, купівлі знизився на 3 копійки до 27,78 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 32,08 гривень за євро.