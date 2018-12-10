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НБУ на 11 грудня встановив курс гривні на рівні 27,77 грн/долар

Новини » Фінанси    10.12.2018 - 16:06
НБУ на 11 грудня встановив курс гривні на рівні 27,77 грн/долар
Фото: колаж (Pixabay)

Курс долара знизився на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 11 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 грудня встановлено на такому рівні: 2777,6824 гривень за 100 доларів (-4,7422 гривень).

При цьому курс долара на 10 грудня становить 2782,4246 гривень за 100 доларів.

НБУ на 11 грудня встановив курс гривні на рівні 27,77 грн/долар

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 10 грудня склало 27,78 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 2778.28 гривень за долар, що на 4 копійки нижче, ніж встановлений 7 грудня (27,8261 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 10 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 27,81 грн/долар, курс купівлі до 27,78 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 31,75 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем не змінився - 28,02 гривень за долар, купівлі знизився на 3 копійки до 27,78 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 32,08 гривень за євро.

 

 

 

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Теми: Курс долара
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