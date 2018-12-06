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НБУ на 7 грудня встановив курс гривні на рівні 27,87 грн/долар

Новини » Фінанси    06.12.2018 - 16:00
НБУ на 7 грудня встановив курс гривні на рівні 27,87 грн/долар
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 7 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,87 грн/долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 7 грудня, встановлений на такому рівні: 2787,9569 гривень за 100 доларів (-9,6087 гривень).

При цьому курс долара на 6 грудня становить 2797,5656 гривень за 100 доларів.

НБУ на 7 грудня встановив курс гривні на рівні 27,87 грн/долар

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 6 грудня склало 27,88 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8815 гривень за долар, що на 17 копійок нижче, ніж встановлений 5 грудня (27,9770 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 6 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 7 копійок до 27,91 грн/долар, курс купівлі знизився до 27,88 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 31,60 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 28,04 гривень за долар, купівлі на 8 копійок до 27,83 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 8 копійок до 31,95 гривень за євро.

НБУ знизив довідковий курс долара до 27,88 грн/долар Готівковий курс долара впав ще на 10 копійок
Теми: Курс долара
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