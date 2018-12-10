Готівковий курс долара стабілізувався

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар повернувся до рівня до введення військового положення

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 грудня 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем не змінився - 28,02 гривень за долар, купівлі знизився на 3 копійки до 27,78 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 32,08 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,60 - 28,02 (27,65 - 27,98 - 7 грудня), продажу 27,90 - 28,50 (27,90 - 28,50 - 7 грудня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,78 (27,81 - 7 грудня), продажу - 28,02 (28,02 - 7 грудня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 31,30 - 31,87 (31,10 - 31,80 - 7 грудня), продажу 31,83 - 32,25 (31,75 - 32,50 - 7 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,58 (31,50 - 7 грудня), продажу - 32,08 (31,97 - 7 грудня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,18 (2,60 - 4,15 - 7 грудня), продажу - 4,14 - 5,00 (4,14 - 5,00 - 7 грудня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,81 (3,79 - 7 грудня), продажу 4,26 (4,25 - 7 грудня) грн за 10 рублів.