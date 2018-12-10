Курс долара на міжбанку виріс до 27,81 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар стабілізувався близько рівня 27,80 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 10 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 27,81 грн/долар, курс купівлі до 27,78 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 31,75 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,7850 - 27,8100 грн/долар, євро 31,7304 - 31,7590 грн/євро, російський рубль 0,4191 - 0,4197 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7850 27,8100

EUR/UAH 31,7304 31,7590

RUB/UAH 0,4191 0,4197

Нагадаємо, 7 грудня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,77-27,80 грн/долар, євро 31,6133 - 31,6475 грн/євро, російський рубль 0,4197 - 0,4205 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 10 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,82 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 грудня встановлено на такому рівні: 2782,4246 гривень за 100 доларів (-5,5323 гривень).