НБА проведет видеоконференцию со всеми игроками лиги

Фото: постер НБА (twitter.com/nba)

Ассоциация рекомендовала возобновить тренировочные процесс

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назначила на пятницу, 8 мая, видеоконференцию с баскетболистами. Об этом сообщает ESPN.

С игроками пообщаются комиссионер НБА Адам Сильвер и исполнительный директор профсоюза баскетболистов (NBPA) Мишель Робертс. Они обещают ответить на любые вопросы и сомнения по поводу возможно возобновления сезона.

Дата конференции совпадает с днем, когда НБА разрешила командам вновь открыть клубные комплексы для добровольных тренировок.

Клубы "Портленд", "Денвер" и "Кливленд" сообщили, что планируют открыть тренировочные центры, еще несколько команд заявили, что надеются открыть их на следующей неделе.

"Хьюстон" пересмотрел свое решение после обсуждения с игроками, персоналом, а также с учетом директивы властей Техаса не открывать спортзалы до 18 мая. "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Даллас" пока не планируют возобновлять тренировки.

Сезон НБА был приостановлен из-за пандемии коронавируса 11 марта. США является лидером в мире по числу зараженных коронавирусной инфекцией.

Напомним, также из-за пандемии был приостановлен чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ).